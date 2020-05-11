В ВМС набирают экипажи для американских катеров Island, - АрмияInform
Об этом сообщает агентство Минобороны "АрмияInform" со ссылкой на Вербовочный центр ВМС.
В центре сейчас идет набор военнослужащих и военнообязанных запаса на должности рядового и старшинского состава для службы на этих катерах.
Формируются экипажи двух судов, которые в 2021 году войдут в состав МВД Украины.
"Предпочтение будет отдаваться кандидатам в возрасте до 35 лет со знанием английского языка. Но решения будут приниматься индивидуально, в зависимости от уровня профессиональной подготовки и опыта службы на кораблях, катерах и судах обеспечения национального флота", - говорится в сообщении.
После формирования экипажей военные начнут курс с углубленного изучения английского языка на базе Института ВМС Национального университета "Одесская морская академия". Также военные, которые войдут в экипаж катеров, пройдут подготовку в Учебном центре ВМС.
"Моряки совершенствовать штурманскую подготовку, подготовку в вопросах по борьбе за живучесть, тренироваться на современных учебно-тренажерных комплексах и изучать материальную часть катеров класса Island", - пишет издание.
После этого этапа подготовки украинские военные отправятся в США в город Балтимор, где уже практически учиться службе на американских катерах. После этого они вернутся в Украину вместе с судами.
- Военно-морские силы Украины планируют получить еще три катера класса Island в 2021 году.
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