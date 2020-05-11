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Espreso.tvОбществоВ Киеве за сутки зафиксировали 66 новых случаев COVID-19, из них 6 медиков

В Киеве за сутки зафиксировали 66 новых случаев COVID-19, из них 6 медиков


фото: Укрінформ
За минувшие сутки количество заражения короновирусом увеличилась на 66 человек, среди них - 6 медиков

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирус, снова увеличилось. Еще в 66 человек. Среди них - 6 медиков. На сегодня в столице уже 1871 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

Среди инфицированных:

32 женщины в возрасте от 27 до 79 лет;

29 мужчин в возрасте от 28 до 84 лет;

2 девочки в возрасте 1 и 3 лет и 3 мальчика в возрасте 4, 12, 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Оболонском районе - 13 человек, Дарницком - 12 и Деснянском - 8 подтвержденных случаев.

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