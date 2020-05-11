11 мая, 2020, 11:52

В понедельник, 11 мая, в Киеве на улице Большая Васильковская произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех автомобилей, двое пострадавших

Об этом сообщили Стражи Эспрессо .

Сообщается, что в Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей.

На улице Большой Васильковской водитель автобуса Opel не заметил автомобили на светофоре, протаранил и протащил 30 метров легковушки Skoda и KIA.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Skoda. Их госпитализировали медики скорой.

Сейчас на месте происшествия работает патрульная полиция.

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