В квартирах шести районов Киева киевлян появилась холодная вода
11 мая, 2020, 17:01
В Киеве возобновили работу Деснянского водоканала после вчерашней аварии
Об этом сообщает пресс служба Киевводоканала.
"На Деснянской водопроводной станции ремонтные бригады Киевводоканала успешно завершили работы по восстановлению работы станции", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отметила, что теперь водоснабжение восстановлено во все районы Киева.
- Из-за сбоя на трансформаторной станции возникли проблемы с водоснабжением в шести районах Киева.
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