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Espreso.tvОбществоВ квартирах шести районов Киева киевлян появилась холодная вода

В квартирах шести районов Киева киевлян появилась холодная вода

В Киеве возобновили работу Деснянского водоканала после вчерашней аварии

Об этом сообщает пресс служба Киевводоканала.

"На Деснянской водопроводной станции ремонтные бригады Киевводоканала успешно завершили работы по восстановлению работы станции", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что теперь водоснабжение восстановлено во все районы Киева.

  • Из-за сбоя на трансформаторной станции возникли проблемы с водоснабжением в шести районах Киева.

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