11 мая, 2020, 19:13

В Черкасской области за минувшие сутки скончались трое инфицированных коронавирусом

Об этом сообщил председатель Черкасской областной государственной администрации Роман Боднар в Facebook.

За сутки один человек заболел COVID-19.

По данным главы ОГА, вчера в области было зафиксировано 3 летальных исхода от коронавируса. В областной больнице умерли 43-летний мужчина, который имел сахарный диабет, 83-летняя женщина с тяжелой формой инсульта и пневмонией, а также 72-летний мужчина с тяжелой пневмоней.

"На сегодня в области 15 летальных случаев: 13 - Черкассы, 1 - Умань, 1 - Каменка. Сейчас на лечении 121 человек с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, на стационарном лечении - 21 человек. Выздоровели уже 206 жителей Черкасс", - рассказал Боднар.