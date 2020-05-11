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Espreso.tvОбществоУкраина в ООН заявила о нарушении Минских соглашений и мирных инициатив генсека Гутерреша со стороны России

Украина в ООН заявила о нарушении Минских соглашений и мирных инициатив генсека Гутерреша со стороны России


фото: Facebook
Украина привлекла внимание международного сообщества в ООН к последним нарушениям Россией Минских договоренностей на Донбассе, а также мирных инициатив генерального секретаря Антониу Гутерреша в период пандемии

Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ООН в Facebook.

"Только 10 мая на Донбассе произошли 15 нарушений режима прекращения огня, что привело к ранению четырех украинских военных. При этом применялось оружие, запрещенное минскими соглашениями", - отметили в украинской дипломатическом миссии.

В то же время украинская сторона призвала Российскую Федерацию соблюдать призыв генсека ООН Антониу Гутерреша по глобальному прекращению огня и заставить замолчать свое оружие на востоке Украины.

 

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