Украина в ООН заявила о нарушении Минских соглашений и мирных инициатив генсека Гутерреша со стороны России

11 мая, 2020, 19:57

Украина привлекла внимание международного сообщества в ООН к последним нарушениям Россией Минских договоренностей на Донбассе, а также мирных инициатив генерального секретаря Антониу Гутерреша в период пандемии

Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ООН в Facebook.

"Только 10 мая на Донбассе произошли 15 нарушений режима прекращения огня, что привело к ранению четырех украинских военных. При этом применялось оружие, запрещенное минскими соглашениями", - отметили в украинской дипломатическом миссии.

В то же время украинская сторона призвала Российскую Федерацию соблюдать призыв генсека ООН Антониу Гутерреша по глобальному прекращению огня и заставить замолчать свое оружие на востоке Украины.