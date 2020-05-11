Синоптик Наталья Диденко назвала области, в которых 12 мая ожидается снег

11 мая, 2020, 13:19

12 мая, в большинстве областей Украины ожидается +17 ... + 21 ° C

Об этом Наталья Диденко сообщила в своем Telegram .

"Завтра зима захочет реванша. 12 мая в Украину холодный атмосферный фронт обусловит осадки в виде дождя и мокрого снега. Мокрый снег возможен во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской областях. В Карпатах сильный снег и метели", - отметила синоптик.

Неблагоприятную погоду усилят штормовые порывы северо-западного ветра.

В северных областях Украины, в Центре, а во второй половине дня на юге, ожидаются дожди. В зоне фронта местами ожидаются грозы.

Температура воздуха завтра днем снизится в западных областях Украины до +13 ... + 17 ° C.

В большинстве областей 12 мая предполагается +17 ... + 21 ° C, на Востоке и Юге до +22 ... + 25 ° C.

Наталья Диденко отметила, что 12 мая в Киеве пройдут дожди, возможны грозы.

"В Киеве 12 мая - атмосферный фронт. Пройдут дожди, усилится северо-западный ветер, возможны грозы.

Температура воздуха снизится до + 19 ... + 20 ° C ", - сообщила синоптик.

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