Синоптик Наталья Диденко назвала области, в которых 12 мая ожидается снег
Об этом Наталья Диденко сообщила в своем Telegram .
"Завтра зима захочет реванша. 12 мая в Украину холодный атмосферный фронт обусловит осадки в виде дождя и мокрого снега. Мокрый снег возможен во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской областях. В Карпатах сильный снег и метели", - отметила синоптик.
Неблагоприятную погоду усилят штормовые порывы северо-западного ветра.
В северных областях Украины, в Центре, а во второй половине дня на юге, ожидаются дожди. В зоне фронта местами ожидаются грозы.
Температура воздуха завтра днем снизится в западных областях Украины до +13 ... + 17 ° C.
В большинстве областей 12 мая предполагается +17 ... + 21 ° C, на Востоке и Юге до +22 ... + 25 ° C.
Наталья Диденко отметила, что 12 мая в Киеве пройдут дожди, возможны грозы.
"В Киеве 12 мая - атмосферный фронт. Пройдут дожди, усилится северо-западный ветер, возможны грозы.
Температура воздуха снизится до + 19 ... + 20 ° C ", - сообщила синоптик.
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