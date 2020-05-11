США запустит на орбиту Земли космический самолет X-37B
Об этом сообщает Engadget .
Космический аппарат отправится в шестую миссию 16 мая с мыса Канаверал. Несмотря на то, что он принадлежит Военно-воздушным силам (ВСП) США, контролировать запуск, ход экспериментов и посадку будут новые Космические силы.
Отмечается, что этот беспилотный мини-шаттл начал свои миссии в 2010 году, фактически он был платформой для "экспериментального полезного груза", с которым проводили опыты на орбите. Что именно это были за исследования, ВВС США конкретно не говорили.
Последнюю миссию аппарат завершил в конце 2019 года, он пробыл на орбите 780 дней, что на 240 больше, чем было запланировано изначально.
Отмечается, что о новой миссии американские военные говорят охотнее - шаттл доставит в космос спутник FalconSat-8. Он создан Академией ВВС США и является образовательной платформой.
В частности ученые будут изучать реакции различных материалов на пребывание в космосе, следить, как космическое излучение влияет на семена, изучать, как солнечная энергия превращается в радиочастотную микроволновую энергию.
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