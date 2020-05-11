 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирСША запустит на орбиту Земли космический самолет X-37B

США запустит на орбиту Земли космический самолет X-37B


фото: Reuters
Космические силы США планируют 16 мая запустить на орбиту Земли мини-шаттл X-37B

Об этом сообщает Engadget .

Космический аппарат отправится в шестую миссию 16 мая с мыса Канаверал. Несмотря на то, что он принадлежит Военно-воздушным силам (ВСП) США, контролировать запуск, ход экспериментов и посадку будут новые Космические силы.

Отмечается, что этот беспилотный мини-шаттл начал свои миссии в 2010 году, фактически он был платформой для "экспериментального полезного груза", с которым проводили опыты на орбите. Что именно это были за исследования, ВВС США конкретно не говорили.

Последнюю миссию аппарат завершил в конце 2019 года, он пробыл на орбите 780 дней, что на 240 больше, чем было запланировано изначально.

Отмечается, что о новой миссии американские военные говорят охотнее - шаттл доставит в космос спутник FalconSat-8. Он создан Академией ВВС США и является образовательной платформой.

В частности ученые будут изучать реакции различных материалов на пребывание в космосе, следить, как космическое излучение влияет на семена, изучать, как солнечная энергия превращается в радиочастотную микроволновую энергию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 мая, 2020 понедельник

10 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

11 мая, 2020 понедельник

10 мая, 2020 воскресенье

9 мая, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать