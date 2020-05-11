США запустит на орбиту Земли космический самолет X-37B

11 мая, 2020, 09:11

Космические силы США планируют 16 мая запустить на орбиту Земли мини-шаттл X-37B

Об этом сообщает Engadget .

Космический аппарат отправится в шестую миссию 16 мая с мыса Канаверал. Несмотря на то, что он принадлежит Военно-воздушным силам (ВСП) США, контролировать запуск, ход экспериментов и посадку будут новые Космические силы.

Отмечается, что этот беспилотный мини-шаттл начал свои миссии в 2010 году, фактически он был платформой для "экспериментального полезного груза", с которым проводили опыты на орбите. Что именно это были за исследования, ВВС США конкретно не говорили.

Последнюю миссию аппарат завершил в конце 2019 года, он пробыл на орбите 780 дней, что на 240 больше, чем было запланировано изначально.

Отмечается, что о новой миссии американские военные говорят охотнее - шаттл доставит в космос спутник FalconSat-8. Он создан Академией ВВС США и является образовательной платформой.

В частности ученые будут изучать реакции различных материалов на пребывание в космосе, следить, как космическое излучение влияет на семена, изучать, как солнечная энергия превращается в радиочастотную микроволновую энергию.

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