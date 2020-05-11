11 мая, 2020, 14:17

Из 12 мая в столице будет увеличено количество отдельных рейсов наземного общественного транспорта, проезд будет происходить при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев, передает пресс-служба КГГА.

"Как и планировалось, с ослаблением карантинных мероприятий в Киеве будет увеличено количество маршрутов наземного общественного транспорта ... Проезд в транспорте будет происходить при наличии спецбилета и средств индивидуальной защиты", - сообщил Густелева.

Так, с 12 мая будет запущены дополнительные рейсы общественного транспорта из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое.

"В режиме спецрейсов курсировать автобусный маршрут №20" Жилой массив Корчеватое - станция метро "Площадь Льва Толстого", автобусный маршрут №33т "ДВРЗ - станция метро "Черниговская" и троллейбусный маршрут №37-А" Станция метро "Лесная" - ул. Николая Закревского. Поликлиника", - отметил заместитель городского головы.

Отмечается также, что по состоянию на 11 мая в условиях специального режима ежедневно на маршруты выходит до 300 единиц автобусов, троллейбусов и трамваев КП "Киевпастранс". Весь подвижной состав проходит обязательную дезинфекцию - и перед выездом на линию, и в течение дня.

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