 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоС 12 мая в Киеве увеличат количество рейсов общественного транспорта, - КГГА

С 12 мая в Киеве увеличат количество рейсов общественного транспорта, - КГГА

Из 12 мая в столице будет увеличено количество отдельных рейсов наземного общественного транспорта, проезд будет происходить при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев, передает пресс-служба КГГА.

"Как и планировалось, с ослаблением карантинных мероприятий в Киеве будет увеличено количество маршрутов наземного общественного транспорта ... Проезд в транспорте будет происходить при наличии спецбилета и средств индивидуальной защиты", - сообщил Густелева.

Так, с 12 мая будет запущены дополнительные рейсы общественного транспорта из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое.

"В режиме спецрейсов курсировать автобусный маршрут №20" Жилой массив Корчеватое - станция метро "Площадь Льва Толстого", автобусный маршрут №33т "ДВРЗ - станция метро "Черниговская" и троллейбусный маршрут №37-А" Станция метро "Лесная" - ул. Николая Закревского. Поликлиника", - отметил заместитель городского головы.

Отмечается также, что по состоянию на 11 мая в условиях специального режима ежедневно на маршруты выходит до 300 единиц автобусов, троллейбусов и трамваев КП "Киевпастранс". Весь подвижной состав проходит обязательную дезинфекцию - и перед выездом на линию, и в течение дня.

null

null

null

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 мая, 2020 понедельник

10 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

11 мая, 2020 понедельник

10 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать