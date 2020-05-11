С 12 мая в Киеве увеличат количество рейсов общественного транспорта, - КГГА
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев, передает пресс-служба КГГА.
"Как и планировалось, с ослаблением карантинных мероприятий в Киеве будет увеличено количество маршрутов наземного общественного транспорта ... Проезд в транспорте будет происходить при наличии спецбилета и средств индивидуальной защиты", - сообщил Густелева.
Так, с 12 мая будет запущены дополнительные рейсы общественного транспорта из жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое.
"В режиме спецрейсов курсировать автобусный маршрут №20" Жилой массив Корчеватое - станция метро "Площадь Льва Толстого", автобусный маршрут №33т "ДВРЗ - станция метро "Черниговская" и троллейбусный маршрут №37-А" Станция метро "Лесная" - ул. Николая Закревского. Поликлиника", - отметил заместитель городского головы.
Отмечается также, что по состоянию на 11 мая в условиях специального режима ежедневно на маршруты выходит до 300 единиц автобусов, троллейбусов и трамваев КП "Киевпастранс". Весь подвижной состав проходит обязательную дезинфекцию - и перед выездом на линию, и в течение дня.
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