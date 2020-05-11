"Ситуация на самом деле непростая": Кличко предупредил о возможности усиления карантина в Киеве

11 мая, 2020, 10:55

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможности усиления карантина в столице, если динамика заболеваемости коронавирус будет расти

Об этом Кличко отметил в своем Telegram.

Мэр столицы отметил, что усиление может произойти в случае роста динамики заболевания коронавирусом.

"Ситуация на самом деле непростая. Особенно - накануне дня, когда мы собираемся вводить послабления ограничительных мер. И, если динамика заболевания так расти, любые послабления будут нелогичными и могут привести к инфекционного взрыва. И тогда придется вводить более строгий карантин", - отметил Кличко.

Напомним, коронавируса в Киеве за сутки заразились 66 человек , среди которых 6 медиков. По состоянию на сейчас в Киеве уже 1871 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Проверенная информация о коронавирус в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine