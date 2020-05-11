"Приказали рыдать": 11 мая состоится премьера фильма украинского режиссера Лозницы о похоронах Сталина
Об этом сообщил сайт канала.
Картина основывается на архивных материалах, снятых в СССР с 5 по 9 марта 1953 года, когда страна хоронила Иосифа Сталина. В фильме использована официальная кинохроника и кадры, которые долгое время оставались засекреченными.
"Я со многими людьми разговаривал, свидетелями похорон, и многие говорят то же, что и (русский поэт Иосиф) Бродский в своем эссе. Бродский пишет о том, что творилось в классе, когда их на колени поставили, приказали им рыдать. Но нужно быть Бродским, чтобы отстраниться от всего этого, не оплакивать фюрера ", - рассказал Лозница о процессе подготовки картины.
Картина будет доступна на сайте телеканала в течение недели после премьеры.
Фильм "Государственный похорон" был показан на Венецианском кинофестивале, фестивале в Торонто и "Артдокфест".
Сергей Лозница - один из самых известных современных режиссеров, обладатель призов Каннского и еще десятков других престижных кинофестивалей мира как по документальное, так и за игровое кино. Лозница родился в белорусском городе Барановичи, в Беларуси, закончил школу и первый университет в Киеве, учился кинематографии в Москве, сейчас живет в Германии.
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