"Европейская Солидарность": не стены и запреты, а экономическое развитие государства должно стимулировать украинцев жить и работать дома

11 мая, 2020, 17:57

Партия "Европейская Солидарность" требует от властей остановить грубые нарушения конституционного права граждан на свободное передвижение и немедленно дать оценку чиновникам, которые давая незаконные распоряжения, силой удерживают в Украине граждан, имеющих законную работу в странах Европейского Союза

Партия "Европейская Солидарность" и пятый президент Украины Петр Порошенко в условиях войны и сложных международных обстоятельствах приложили невероятные усилия, чтобы Украина получила безвизовый режим с ЕС, зато власть Зеленского не только хочет забрать у украинцев возможность свободно передвигаться по Европе, но и возвращает нас к худшим советскиим практикам, когда гражданин вынужден был обращаться к чиновникам за так называемой выездной визой - разрешением выезда за границу.

Власть Зеленского "безвиз" заменила на "безвыезд". Пока украинцы хотят, чтобы Украина постоянно приближалась к членству в Европейском Союзе, Зеленский упорно ведет нас в СССР.

Украинцы имеют право работать там, где они найдут лучшую работу. Власти сдерживать миграцию созданием в Украине конкурентных рабочих мест, условий труда, стимулами для бизнеса ликвидировать теневое трудоустройство. Однако власть в своей типичной популистской манере считает, что для решения проблемы миграции надо просто закрыть границы.

Правовая и экономически развитая европейская страна, а не новые стены и запреты, должна быть лучшим стимулом для украинцев жить и работать в Украине.