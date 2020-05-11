 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Если Украина исчезнет для Грузии, это будет массовый голод", - Саакашвили о возможных испорченных отношениях между странами

"Если Украина исчезнет для Грузии, это будет массовый голод", - Саакашвили о возможных испорченных отношениях между странами


фото: Слово і діло
Експрезидент Грузии Михаил Саакашвили заявляет, что грузинскому народу грозит голод, если отношения с Украиной будут испорчены из-за его назначения на должность председателя Исполнительного комитета реформ

Так цитирует его слова в эфире грузинского телеканала грузинское русскоязычное интернет-издание Sova .

"Если Грузия исчезнет для Украины, на людях в Украине это не отразится. Если же Украина исчезнет для Грузии, это будут пустые прилавки в магазинах, массовый голод, беды. Поэтому, конечно, об этом не говорится, и Украина этого не сделает", - заявил он.

По его словам, значительная часть того, что люди покупают в грузинских магазинах - завозятся из Украины.

Саакашвили также отметил, что против его назначения, на самом деле, была Россия

"Для России это был очень принципиальный вопрос ... Для России это было четкой демонстрацией того, что Украина - независимая страна, а ее президент - полный достоинства президент независимого государства. Я не хочу яблоком раздора. Но демонстрировать и напоминать об этом России и международному сообществу - необходимо ", - утверждал, по сообщению издания, Саакашвили.

  • Грузия требует экстрадировать Саакашвили, которого в Украине назначили председателем Исполнительного комитета реформ.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 мая, 2020 понедельник

10 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

11 мая, 2020 понедельник

10 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать