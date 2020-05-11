"Если Украина исчезнет для Грузии, это будет массовый голод", - Саакашвили о возможных испорченных отношениях между странами

11 мая, 2020, 15:36

Експрезидент Грузии Михаил Саакашвили заявляет, что грузинскому народу грозит голод, если отношения с Украиной будут испорчены из-за его назначения на должность председателя Исполнительного комитета реформ

Так цитирует его слова в эфире грузинского телеканала грузинское русскоязычное интернет-издание Sova .

"Если Грузия исчезнет для Украины, на людях в Украине это не отразится. Если же Украина исчезнет для Грузии, это будут пустые прилавки в магазинах, массовый голод, беды. Поэтому, конечно, об этом не говорится, и Украина этого не сделает", - заявил он.

По его словам, значительная часть того, что люди покупают в грузинских магазинах - завозятся из Украины.

Саакашвили также отметил, что против его назначения, на самом деле, была Россия

"Для России это был очень принципиальный вопрос ... Для России это было четкой демонстрацией того, что Украина - независимая страна, а ее президент - полный достоинства президент независимого государства. Я не хочу яблоком раздора. Но демонстрировать и напоминать об этом России и международному сообществу - необходимо ", - утверждал, по сообщению издания, Саакашвили.