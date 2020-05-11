Правительство Британии продолжило карантин до лета

11 мая, 2020, 08:47

Действующие в Великобритании ограничительные меры останутся в силе еще как минимум до 1 июня с небольшими исключениями

Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает DW .

"Сейчас просто не время отменять локдаун на этой неделе", - заявил Джонсон.

Премьер Британии отметил, что распространение коронавируса SARS-CoV-2 удалось замедлить, в связи с чем правительство решило немного ослабить ограничения в Англии с 13 мая.

"С этой среды мы позволим людям заниматься неограниченное количество раз спортом на улице. Вы сможете загорать на солнце, поехать на автомобиле в другие места", - сказал Джонсон.

Разрешаются поездки внутри Великобритании, например, национальные парки или на побережье.

При этом продолжает действовать запрет на встречи с людьми, которые не проживают вместе. Кроме того, на рабочие места смогут вернуться сотрудники, которые не могут выполнять свои обязанности в удаленном режиме. При этом следует соблюдать правила дистанции.

Джонсон отметил, что эти послабления действительны только для Англии, но не для Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Джонсон отметил, что на следующем этапе отмена ограничений с начала июня, возможно, откроются магазины и школы. С июля он не исключил возобновления работы ресторанов, гостиниц и других общественных мест. При этом в случае ухудшения эпидемиологической ситуации все смягчения будут отменены.

Одновременно Джонсон представил новую систему предупреждения об опасностях, с помощью которой в будущем будет оцениваться эпидемиологическая ситуация в Великобритании. Новая шкала предупреждения имеет пять уровней, которые зависят от величины показателя заражености.

По словам Джонсона, сейчас Великобритания находится на четвертом уровне и движется к третьему благодаря карантинным мерам. Дальнейшие детали плана он планирует представить 11 мая в парламенте.

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