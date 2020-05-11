Полицейских и нацгвардейцев будут массово тестировать на COVID-19 в больницах МВД, - Геращенко

11 мая, 2020, 20:57

Массовое тестирование полицейских и нацгвардейцев будет происходить в медучреждениях системы Министерства внутренних дел

Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, пишет пресс служба ведомства.

"У нас есть своя система здравоохранения, мы закупили тесты на COVID-19 и специальное оборудование. У нас достаточно возможностей, чтобы протестировать всех полицейских и гвардейцев в учреждениях здравоохранения системы МВД", - отметил замминистра.