Полицейских и нацгвардейцев будут массово тестировать на COVID-19 в больницах МВД, - Геращенко
11 мая, 2020, 20:57
Массовое тестирование полицейских и нацгвардейцев будет происходить в медучреждениях системы Министерства внутренних дел
Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, пишет пресс служба ведомства.
"У нас есть своя система здравоохранения, мы закупили тесты на COVID-19 и специальное оборудование. У нас достаточно возможностей, чтобы протестировать всех полицейских и гвардейцев в учреждениях здравоохранения системы МВД", - отметил замминистра.
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