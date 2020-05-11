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Espreso.tvОбществоПолицейских и нацгвардейцев будут массово тестировать на COVID-19 в больницах МВД, - Геращенко

Полицейских и нацгвардейцев будут массово тестировать на COVID-19 в больницах МВД, - Геращенко


фото: mvs.gov.ua
Массовое тестирование полицейских и нацгвардейцев будет происходить в медучреждениях системы Министерства внутренних дел

Об этом сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, пишет пресс служба ведомства.

"У нас есть своя система здравоохранения, мы закупили тесты на COVID-19 и специальное оборудование. У нас достаточно возможностей, чтобы протестировать всех полицейских и гвардейцев в учреждениях здравоохранения системы МВД", - отметил замминистра.

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