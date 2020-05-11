Погоня в Киеве: в Днепровском районе полицейские задержали угонщика автомобиля
11 мая, 2020, 11:25
В Днепровском районе столицы на проспекте Воссоединения полицейские задержали водителя-угонщика Toyota, который бежал и не справился с управлением вылетев на зеленую зону
Об этом сообщают "Стражи Эспрессо" .
В Днепровском районе столицы на проспекте Воссоединения копы устроили погоню за легковым автомобилем Toyota.
Водитель легковушки Toyota убегал от копов, не справился с управлением и вылетел с дороги на зеленую зону.
Пострадавших нет.
Как оказалось, автомобиль находился в розыске с 18 апреля 2020 года.
Столичная полиция задержала водителя-угонщика.
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