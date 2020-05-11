Погоня в Киеве: в Днепровском районе полицейские задержали угонщика автомобиля

11 мая, 2020, 11:25

В Днепровском районе столицы на проспекте Воссоединения полицейские задержали водителя-угонщика Toyota, который бежал и не справился с управлением вылетев на зеленую зону

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо" .

В Днепровском районе столицы на проспекте Воссоединения копы устроили погоню за легковым автомобилем Toyota.

Водитель легковушки Toyota убегал от копов, не справился с управлением и вылетел с дороги на зеленую зону.

Пострадавших нет.

Как оказалось, автомобиль находился в розыске с 18 апреля 2020 года.

Столичная полиция задержала водителя-угонщика.

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