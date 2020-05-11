Почти 150 млн грн компенсации Тимошенко получила от американской юридической фирмы Skadden, - NYT
Об этом сообщает The New York Times .
Таким образом компания урегулировала с Юлией Тимошенко судебный иск, в котором експремьер-министр обвиняла юристов в содействии ее заключению.
Как пишет издание, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom в 2012 году готовила отчет для украинской власти, в котором обосновывала судебный приговор Тимошенко.
С обвинениями против юридической компании Тимошенко выступила в конце 2018 года. По данным The New York Times, она вместе с нардепом от "Батькивщины" Сергеем Власенко, наняли юридическую фирму Reid Collins & Tsai для изучения возможности иска против Skadden. В начале мая Тимошенко и Власенко отразили в декларациях, что получили по $5,5 в гривневом эквиваленте за Reid Collins & Tsai.
Отмечается, что против Skadden в США ведется уголовное расследование. Компанию обвиняют в том, что она скрывала свою деятельность и получила в 2012 году почти $5 млн от окружения, президента, который был при власти, Виктора Януковича.
По заказу украинского Министерства юстиции компания вместе с коллегами подготовила юридический отчет о процессе над Юлией Тимошенко и передала его для публикации в The New York Times.
- Напомним, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко задекларировала 148 млн грн компенсации за "ущерб, причиненный политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученной в США на стадии досудебного урегулирования".
- Впоследствии, л идерка ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко прокомментировала появление почти 150 млн грн компенсации.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь
-
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
Читайте также
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь
-
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках