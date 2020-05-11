Почти 150 млн грн компенсации Тимошенко получила от американской юридической фирмы Skadden, - NYT

11 мая, 2020, 12:53

Об этом сообщает The New York Times .

Таким образом компания урегулировала с Юлией Тимошенко судебный иск, в котором експремьер-министр обвиняла юристов в содействии ее заключению.

Как пишет издание, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom в 2012 году готовила отчет для украинской власти, в котором обосновывала судебный приговор Тимошенко.

С обвинениями против юридической компании Тимошенко выступила в конце 2018 года. По данным The New York Times, она вместе с нардепом от "Батькивщины" Сергеем Власенко, наняли юридическую фирму Reid Collins & Tsai для изучения возможности иска против Skadden. В начале мая Тимошенко и Власенко отразили в декларациях, что получили по $5,5 в гривневом эквиваленте за Reid Collins & Tsai.

Отмечается, что против Skadden в США ведется уголовное расследование. Компанию обвиняют в том, что она скрывала свою деятельность и получила в 2012 году почти $5 млн от окружения, президента, который был при власти, Виктора Януковича.

По заказу украинского Министерства юстиции компания вместе с коллегами подготовила юридический отчет о процессе над Юлией Тимошенко и передала его для публикации в The New York Times.

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