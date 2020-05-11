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Espreso.tvОбществоОккупационные власти Крыма продолжили режим самоизоляции к лету - "указ"

Оккупационные власти Крыма продолжили режим самоизоляции к лету - "указ"

Оккупационные власти Крыма продлили действие режима самоизоляции из-за COVID-19 до 31 мая

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ так называемого "главы правительства" оккупированного Крыма Сергея Аксенова.

В соответствии с указом подконтрольного Российской Федерации так называемого "главы крымского правительства", режим самоизоляции на полуострове было продлено до 31 мая. Также данным указом с 12 мая в оккупированном Крыму было введено обязательный масочный режим.

При этом жителям оккупированного полуострова разрешается оставлять свою квартиру для выноса мусора, выгула домашних животных, похода в ближайший магазин, а также при угрозе жизни или здоровью и для поездок на работу, но при наличии разрешения.

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