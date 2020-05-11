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Espreso.tvОбществоОфис президента блокирует обнародования петиции об отзыве Зеленским заявления на Федину и Зверобий, - волонтер Гай

Офис президента блокирует обнародования петиции об отзыве Зеленским заявления на Федину и Зверобий, - волонтер Гай


фото: eurosolidarity.org
Волонтер Мирослав Гай заявил, что в Офисе президента блокируют регистрацию петиции с требованием отозвать заявление против народного депутата Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер и автор петиции Мирослав Гай.

"Друзья, хочу довести до Вас очередную позорную ситуацию с офисом президента. Я не хотел об этом писать, но вынужден. С прошлой субботы я подал трижды одну и ту же петицию на сайт президента. Требование к президенту Украины Зеленскоому отозвать его личное заявление на Софию Федину и Марусю Зверобий в правоохранительные органы и прекратить преследование патриотов ", - написал Гай.

По его словам, срок рассмотрения технической поддержкой петиции - 2 дня. Однако за неделю эта петиция так и не была обнародована.

"Я считаю позорным, что президент и его офис так боятся темы преследования двух украинских смелых девушек и блокирует петицию на сайте. Это дело могло бы бросить тень на репутацию Зеленского, если бы такая репутация была", - отмечает Гай.

Он добавил текст петиции:

"Президенту Украины
Владимиру Зеленскому

Продолжение уголовного производства против Софии Федины и Маруси Зверобий наносит вред международному имиджу Украины и не с лучшей стороны выставляет Вас как Президента и гражданина, считающего себя пострадавшим от критических заявлений народного депутата и волонтера.
Вместо борьбы с реальными преступниками Государственное бюро расследований выполняет несвойственные ему функции аппарата репрессий и преследования оппозиции.
Призываем Вас отозвать Ваше заявление в качестве потерпевшего и публично признать ошибочность уголовного преследования Софии Федины и Маруси Зверобий.
Украинских женщин не надо бояться - их надо любить! "

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