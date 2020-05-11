Некоторые страны Европы нуждаются в десятках тысяч работников из Украины, - Пристайко

11 мая, 2020, 21:13

Некоторые страны Евросоюза нуждаются в десятках тысяч украинцев на сезонные работы

Об этом рассказал в интервью DW вицепремьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

"Сейчас в основном мы говорим о сельхозработы, потому что они имеют определенный календарь, и это заставляет правительства других стран обращаться к нам ... То есть в целом мы говорим от сотен до десятков тысяч людей из Украины (в которых нуждаются на сезонные работы в ЕС - ред.)", - сказал Пристайко.

По его словам, в Австрию планируется отправить 802 человека точно, в Финляндию в этом году на сельскохозяйственные работы поедут от 12 до 15 тыс. украинцев

Некоторые страны, отметил Пристайко, не имеют такой точной цифры. Например, Германии трудно сказать точное количество работников, поскольку каждая федеральная земля приглашает по-своему.

"Мы сейчас говорим о восстановлении спецрейсов преимущественно с партнерами из ЕС. Вылетели рейсы на Лондон, Хельсинки, рейсы в Германию. Есть также договоренность об определенном количестве рабочих в Израиле", - рассказал вицепремьер.

В то же время он отметил, что вопрос трудоустройства за рубежом украинских рабочих зависит от работодателей из тех стран, где люди привыкли работать. Правительство Украины, по его словам, не ограничивает никого, а только пытается придать этому движению координацию.

Пристайко также отметил, что правительство Украины никак не проверяет тех, кто планирует ехать работать за границу. "Мы не проверяем контрактов, не помогаем или не мешаем эти контракты заключать. Не спрашиваем, чем собираются заниматься люди, не выясняем сколько им платят", - сказал он.

Единственное что происходит между правительствами, подчеркнул Пристайко, это согласуется каждый чартерный рейс, который должен осуществить полет.

Другие условия, которые выдвигает правительство Украины для трудоустройства украинских граждан за границей, обусловленные коронавирусом. "Поэтому среди таких условиях организован выезд людей на период более 3 месяцев. Чтобы это действительно было организовано трудоустройство и чтобы тот человек, который уехал, не вернулся на следующий день. Также есть условие медицинского страхования украинских граждан", - добавил Пристайко.