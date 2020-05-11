На Донбассе оккупанты один раз обстреляли украинские войска
11 мая, 2020, 18:17
Вооруженные формирования Российской Федерации 11 мая один раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщил прессцентр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Крымского оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
Украинские защитники для прекращения враждебной активности решительно применили дежурные огневые средства. Потери противника уточняются.
Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь