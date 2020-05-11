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Espreso.tvОбществоНа Донбассе оккупанты один раз обстреляли украинские войска

На Донбассе оккупанты один раз обстреляли украинские войска

Вооруженные формирования Российской Федерации 11 мая один раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщил прессцентр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Крымского оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские защитники для прекращения враждебной активности решительно применили дежурные огневые средства. Потери противника уточняются.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

 

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