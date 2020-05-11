На Донбассе боевики 15 раз нарушили режим тишины, трое военных травмированы, один - ранен

11 мая, 2020, 08:19

По состоянию на 07:00 утра, 11 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрелов один военнослужащий ООС получил ранения, трое - боевое травмирования

Об этом говорится в информационной сводке о положении в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра, 11 мая, передает Эспрессо.TV.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия ", - говорится в сообщении.

По украинских военнослужащих вблизи Авдеевки оккупанты пять раз открывали огонь. В общем выпустив 41 мину из минометов 120 и 82 калибров и применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Недалеко от населенного пункта Старогнатовка - дважды вели огонь из вооружения боевых машин пехоты.

Осуществлено пять обстрелов по украинским защитникам вблизи Орехово из запрещенных минского соглашениями вооружений - 25 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 54 мины 120 и 82 калибров, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Позиции ООС рядом с Новотошковское оккупанты обстреляли три раза - из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометов.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, трое - боевое травмирования.

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