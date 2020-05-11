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Espreso.tvОбществоМы должны помочь бизнесу во время и после карантина, - Зеленский

Мы должны помочь бизнесу во время и после карантина, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти помочь малому и микробизнеса во время и после карантина, в частности с помощью "кредитных каникул"

Об этом он сказал во время селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса 11 мая, передает пресс служба ОП.

"Мы обсуждали ряд программ кредитной поддержки малого и микробизнеса, ведь они больше всего страдают от карантина. Мы должны помочь им сейчас и после карантина, чтобы они могли быстро оправиться. Нам надо предложить им так называемые кредитные каникулы", - заявил Зеленский.

Отмечается, что в свою очередь премьер Денис Шмыгаль сообщил, что со стороны правительства созданы все предпосылки для полноценной работы обновленной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". А также дополнительно финализируется другая программа - "Новые деньги", по которой предприниматели смогут получить кредиты под низкий процент.

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