Мы должны помочь бизнесу во время и после карантина, - Зеленский

11 мая, 2020, 14:46

Об этом он сказал во время селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса 11 мая, передает пресс служба ОП.

"Мы обсуждали ряд программ кредитной поддержки малого и микробизнеса, ведь они больше всего страдают от карантина. Мы должны помочь им сейчас и после карантина, чтобы они могли быстро оправиться. Нам надо предложить им так называемые кредитные каникулы", - заявил Зеленский.

Отмечается, что в свою очередь премьер Денис Шмыгаль сообщил, что со стороны правительства созданы все предпосылки для полноценной работы обновленной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". А также дополнительно финализируется другая программа - "Новые деньги", по которой предприниматели смогут получить кредиты под низкий процент.

Напомним, Кабинет министров Украины совместно с Национальным банком и банковской системой доработал государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" , чтобы расширить его действие на тот бизнес, который уже имеет кредиты.

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