Львов для львовян, а не для антиукраинских экспериментов, - Синютка

11 мая, 2020, 10:33

Об этом на своей странице в Фейсбук написал народный депутат от "Европейской солидарности" Олег Синютка.

"Политологам оставляем обсуждение того, зачем Зеленскому бывший глава Грузии, который осужден на своей родине за тяжкие преступления. И почему Зеленский готов поставить на кон отношения с дружественной нам страной и стратегическим союзником для трудоустройства Саакашвили на несуществующей государственной должности? Для нас главным является то, что Садовый пытается втянуть Львов в политические игры Зеленского и его окружения. Ведь все и так понимают, что речь идет о каких реформах", - подчеркнул народный депутат.

По словам Олега Синютки, Зеленский уже заменил "правительство реформаторов" на "правительство прагматиков" через полгода после "самоотверженного и жертвенного" труда "реформаторов". Эксперименты с экономикой закончились обвалом промышленного производства, падением ВВП и дыркой в бюджете. Эксперименты в армии, и как результат - проблемы с питанием солдат, сворачивание ракетной программы. Новые подходы во внешней политике - и международная коалиция поддержки Украины трещит, а МВФ отказывается давать кредиты. Ручное управление судами и прокуратурой, пренебрежение демократией, преследование патриотов и тотальная неподготовленность к борьбе с пандемией коронавируса и глубоким экономическим кризисом. Взялись "углублять" децентрализацию - забрали у общин деньги, а правительству предоставили полномочия в ручном режиме влиять на функционирование ОТГ. И главное - невооруженным глазом везде просматривается угроза пророссийского реванша, символом которого стало управление ГБР адвокатом Януковича.

"Так, какме "эксперименты" имеет ввиду Садовый? Такие же, которые всегда пытались проводить над нашим городом враги Украины и украинцев. Показать патриотический город и регион как "отсталые", не готовых принять "прогресс" и "дух времени". Чем все это закончилось, все мы очень хорошо знаем из дальнего и недавнего прошлого ", - написал депутат.

Он также отметил, что Львов - город толерантный, открытый для мира и готовый воспринимать все, что несет прогресс, но согласно украинским традициям. Здесь понимают, что современное, следовательно креативное и инновационное, лучше прорастают на твердой культурной основе. Это показывает успех многих городов в Европе, на этом также основывается успех Львова и Львовской области на протяжении прошлых лет.

"И именно этим объясняется голосование львовян на президентских выборах 2019 года за Петра Порошенко. Это было проявление осознания того, что пятый президент Украины не только остановил агрессию Путина, но и открыл нашей стране дверь в Европу и начал масштабную программу реформ, последовательно приближая нас к членству в ЕС и НАТО. Зеленский и все, что он и его команда представляют, это отрицание львовских и украинских традиций. В Зеленского это понимают, поэтому готовы сделать все, чтобы изменить способ политического мышления львовян, потому что Львов - это настоящее сердце европейской Украины и ворота нашей страны в Европу. Садовый готов им служить, ведь видит в этом единственный шанс остаться в кресле главы Львова. Но его надежды напрасны: львовяне разумные и патриотические. И они прекрасно понимают цинизм той игры, которую им предлагает пока еще мэр Львова", - подчеркнул Олег Синютка