Кличко показал, как будет выглядеть новый киевский фонтан

11 мая, 2020, 17:14

Мэр Киева Виталий Кличко продемонстрировал макет фонтана со скульптурой архистратига Михаила, который установят в парке "Владимирская горка"

Видео Кличко опубликовал в Facebook.

"Мы готовимся через несколько месяцев уже представить объект - фонтан, памятник, звон храма Киева. И над городом Киевом парит архистратиг Михаил, который защищает наш город в разное время", - сказал он.

Кличко уточнил, что скульптура на видео лишь прототип, а оригинал будет вдвое больше.

"Убежден, что это будет один из магнитов и для всех киевлян, и для тех, кто приезжает в наш лучший город", - подытожил Кличко.