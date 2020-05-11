Кличко показал, как будет выглядеть новый киевский фонтан
11 мая, 2020, 17:14
Мэр Киева Виталий Кличко продемонстрировал макет фонтана со скульптурой архистратига Михаила, который установят в парке "Владимирская горка"
Видео Кличко опубликовал в Facebook.
"Мы готовимся через несколько месяцев уже представить объект - фонтан, памятник, звон храма Киева. И над городом Киевом парит архистратиг Михаил, который защищает наш город в разное время", - сказал он.
Кличко уточнил, что скульптура на видео лишь прототип, а оригинал будет вдвое больше.
"Убежден, что это будет один из магнитов и для всех киевлян, и для тех, кто приезжает в наш лучший город", - подытожил Кличко.
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