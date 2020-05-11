Блокирование работы Руху опору капітуляції : состоялась акция "Днепр будет оказывать сопротивление"
Об этом сообщила Радио Свобода .
Мероприятие состоялось у здания общественного хаба "Медиапространство", в которой работал штаб и вокруг которого продолжается конфликт с областным советом.
Об акции заранее проинформировали мэрию и полицию.
По словам участников, среди их требований - прекратить давление на "Медиапространство" и штаб "Руху опору капітуляції" в области, в частности, снять баннеры с надписями о том, что в здании будет действовать волонтерский центр по противодействию COVID-19 и разблокировать само здание.
"Я повторю: это сделал облсовет и облгосадминистрация, ибо в день на многих билбордах в городе появились такие же изображения женщины в маске и надписью "Спасибо медикам!". Они прикрылись лицами медиков и именем Красного Креста", - сказал координатор "Руху опору капітуляції" Андрей Денисенко.
- В Днепре раз блокируют штаб Руху опору капітуляції, в здании отключили коммуникации законному арендатору.
-
Днепропетровский областной совет заявляет, что не имеет юридических отношений со штабом "Руху опору капітуляції
Читайте также
-
3 мая, 2020 Капуста. В десяти одежках
-
-
-
-
30 апреля, 2020 Виталий Портников: Зеленский – лифт, а не вождь