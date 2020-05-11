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Espreso.tvОбществоБлокирование работы Руху опору капітуляції : состоялась акция "Днепр будет оказывать сопротивление"

Блокирование работы Руху опору капітуляції : состоялась акция "Днепр будет оказывать сопротивление"


фото: Радіо Свобода
В Днепре 11 мая состоялась акция "Днепр будет оказывать сопротивление", инициированная штабом Руху опору капітуляції

Об этом сообщила Радио Свобода .

Мероприятие состоялось у здания общественного хаба "Медиапространство", в которой работал штаб и вокруг которого продолжается конфликт с областным советом.

Об акции заранее проинформировали мэрию и полицию.

По словам участников, среди их требований - прекратить давление на "Медиапространство" и штаб "Руху опору капітуляції" в области, в частности, снять баннеры с надписями о том, что в здании будет действовать волонтерский центр по противодействию COVID-19 и разблокировать само здание.

"Я повторю: это сделал облсовет и облгосадминистрация, ибо в день на многих билбордах в городе появились такие же изображения женщины в маске и надписью "Спасибо медикам!". Они прикрылись лицами медиков и именем Красного Креста", - сказал координатор "Руху опору капітуляції" Андрей Денисенко.

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