Зеленский не умеет и не знает, как защитить суверенитет Украины, - Фейгин

10 мая, 2020, 12:32

Президента Владимира Зеленского до сих пор окружают непрофессионалы, которые не способны противостоять Кремлю.Также нельзя исключать влияния на него со стороны российского истеблишмента, с которым он не один год сотрудничал как шоумен и кинопродюсер

Об этом московский правозащитник и оппозиционер Марк Фейгин заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 9 мая 2020 вышла на Еспресо.TV.

"Я не ставлю под сомнение стремление Зеленского отстаивать украинский суверенитет. Но я вижу, что он не умеет и не знает, как это делать. Вот это я вижу. Потому что год спустя Зеленский окружен непрофессионалами. Те, кто занимается вопросами переговор, войны, мира и т.д., это люди зачастую очень случайные. Например, Сивохо", - объяснил он.

По словами Фейгина, в условиях войны с таким противником как Россия уровень профессионализма помощников украинского президента должен быть очень высоким.

"Это не политика с Америкой или со Швейцарией, это политика с Кремлем. Вот с тем Кремлем, который мы знаем, с бункером Путина и с его вечной политикой обманов. Чтобы с обманщиками работать нужно иметь другие способности, другие знания и другой background", - подчеркнул эксперт.

Тогда как background главы государства в отношении России достаточно противоречивый, отметил Фейгин, и такой что порождает серьезные сомнения.

"По поводу связей Зеленского с российским истеблишментом, а они у него есть. Он ведь очень долго был связан и по бизнесу и по личным, дружественным отношениям с российской властью, с российским шоубизнесом, с российским бизнесом. Он кинобизнесом занимался", - напомнил оппозицонер.

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