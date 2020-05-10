За неуважение к народу: Украинский борец объяснил, почему вызвал Усика на бой

10 мая, 2020, 20:46

Борец вольного стиля Богдан Грицай заявил, что вызвал боксера Александра Усика на бой без правил за пренебрежительное отношение к украинскому народу

Об этом сообщает "Главком".

По его словам, последней каплей стало видео в котором Усик прибег к откровенным угрозам своим критикам.

"Последней каплей стало то видео, в котором Александр прибег к откровенным угрозам простім украинцам, продемонстрировав пренебрежение ко всему нашему народу. Это недопустимо. Я не выдержал, потому что еще такого не видел, чтобы профессиональный спортсмен занимался запугиванием простых людей. Поэтому решил предложить Усику выйти со мной в клетку. Пусть покажет, на что способен, а не пугает", - сказал Грицай.

Он добавил, что никогда не проводил боев по правилам смешанных единоборств, поэтому будет с Усиком в равных условиях. Хотя считает, что боксер вряд ли примет его вызов.

"Но я показал, что есть украинцы, которые способны дать ему отпор. Пусть будет к этому готов. Хватит молчать и слушать оскорбления в адрес нашей страны и нас как ее граждан", - заявил Грицай.

Напомним, 9 мая украинский борец вольного стиля Богдан Грицай вызвал боксера Александра Усика на бой без правил.

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