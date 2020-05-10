В шести районах Киева возникли проблемы с водоснабжением

10 мая, 2020, 22:34

Из-за сбоя на трансформаторной станции возникли проблемы с водоснабжением в шести районах Киева

Об этом сообщает "Киевводоканал" в facebook.

"На Деснянской водопроводной станции в результате сбоя на трансформаторной подстанции при переключении насосных агрегатов возникла аварийная ситуация. В результате снижено давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов. Поэтому предупреждаем, что возможно временное приостановление холодного водоснабжения в этих районах", - говорится в сообщении.

Холодная вода подается в дома киевлян других районов Киева.

В "Киевводоканале" добавили, что ремонтные бригады уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений. Делается все возможное, чтобы работа Деснянской водопроводной станции была восстановлена как можно скорее.

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