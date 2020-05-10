 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ шести районах Киева возникли проблемы с водоснабжением

В шести районах Киева возникли проблемы с водоснабжением


фото: Укрінформ
Из-за сбоя на трансформаторной станции возникли проблемы с водоснабжением в шести районах Киева

Об этом сообщает "Киевводоканал" в facebook.

"На Деснянской водопроводной станции в результате сбоя на трансформаторной подстанции при переключении насосных агрегатов возникла аварийная ситуация. В результате снижено давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов. Поэтому предупреждаем, что возможно временное приостановление холодного водоснабжения в этих районах", - говорится в сообщении.

Холодная вода подается в дома киевлян других районов Киева.

В "Киевводоканале" добавили, что ремонтные бригады уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений. Делается все возможное, чтобы работа Деснянской водопроводной станции была восстановлена как можно скорее.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 мая, 2020 воскресенье

больше новостей

10 мая, 2020 воскресенье

9 мая, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать