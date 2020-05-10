В середине лета россияне начнут голодные бунты - "Левада-центр"

10 мая, 2020, 14:04

Руководитель "Левада-центра" Лев Гудков предположил, что из-за падения уровня жизни к середине лета 2020 года россияне начнут выходить на массовые протесты

Он рассказал об этом в интервью московскому деловому порталу "Бизнес-онлайн", передает Еспресо.TV.

"Я думаю, что терпения у общества хватит еще на два месяца. Это абсолютно точно. А вот через два месяца люди начнут осознавать, что наступил предел. Русское терпение - очень важный фактор", - отметил Гудков.

По его словам, россияне будут выступать против против карантинных мер, требовать финансовой поддержки от государства и большей экономической стабильности в целом.

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"При отсутствии общенациональных лидеров протеста и сетевой организации в масштабах страны напряжение начнет расти, но не находить выхода. Конечно, до какого-то предела", - добавил исследователь.

Гудков напомнил, что постепенно недовольство россиян карантинными мерами увеличивается, поскольку они теряют работу или терпят сокращение зарплат, а до 70% населения РФ вообще не имеют сбережений на случай кризиса.

"Через месяц-полтора мы сможем увидеть конкретные формы протеста, выход людей на улицы или другие эксцессы, связанные с вынужденной самоизоляцией", - считает социолог.

Как заявил перед этим в эфире Еспресо.TV российский журналист, бывший депутат Госдумы РФ Игорь Яковенко, основой режима правления, установленного в Российской Федерации при Путине, является консенсус силовых структур к нему. Поэтому Российская империя как политическое образование, как он считает, после Путина исчезнет, потому что силовики признают только его власть.

По мнению американского аналитика Андрея Пионтковского, Россия может уцелеть, но возглавят ее, как и после Сталина, несколько "берий", которые поддержат ослабление международного курса Кремля.

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