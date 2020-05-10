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Espreso.tvМирВ середине лета россияне начнут голодные бунты - "Левада-центр"

В середине лета россияне начнут голодные бунты - "Левада-центр"


фото: housens.ru
Руководитель "Левада-центра" Лев Гудков предположил, что из-за падения уровня жизни к середине лета 2020 года россияне начнут выходить на массовые протесты

Он рассказал об этом в интервью московскому деловому порталу "Бизнес-онлайн", передает Еспресо.TV.

"Я думаю, что терпения у общества хватит еще на два месяца. Это абсолютно точно. А вот через  два месяца люди начнут осознавать, что наступил предел. Русское терпение - очень важный фактор", - отметил Гудков.

По его словам, россияне будут выступать против против карантинных мер, требовать финансовой поддержки от государства и большей экономической стабильности в целом.

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"При отсутствии общенациональных лидеров протеста и сетевой организации в масштабах страны напряжение начнет расти, но не находить выхода. Конечно, до какого-то предела", - добавил исследователь.

Гудков напомнил, что постепенно недовольство россиян карантинными мерами увеличивается, поскольку они теряют работу или терпят сокращение зарплат, а до 70% населения РФ вообще не имеют сбережений на случай кризиса.

"Через месяц-полтора мы сможем увидеть конкретные формы протеста, выход людей на улицы или другие эксцессы, связанные с вынужденной самоизоляцией", - считает социолог.

  • Как заявил перед этим в эфире Еспресо.TV российский журналист, бывший депутат Госдумы РФ Игорь Яковенко, основой режима правления, установленного в Российской Федерации при Путине, является консенсус силовых структур к нему. Поэтому Российская империя как политическое образование, как он считает, после Путина исчезнет, потому что силовики признают только его власть.
  • По мнению американского аналитика Андрея Пионтковского, Россия может уцелеть, но возглавят ее, как и после Сталина, несколько "берий", которые поддержат ослабление международного курса Кремля.

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