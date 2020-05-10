В Поволжье загорелся артиллерийский склад. Местные жители бегут на автобусах
Жители городка начали покидать свои дома, сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин, передает Еспресо.TV со ссылкой на Current Time (проект Радио Свобода).
О взрывах и о том, что жители уезжают из Пугачевой также сообщает местная газета Izhlife.
В группе муниципального образования села Пугачева в соцсети ВКонтакте сказано: "Уважаемые жители военного городка, просьба покинуть жилые помещения с вещами и документами! Будут предоставлены автобусы около 1 КПП, просьба двигаться спокойно! Без паники!"
"Эвакуация в настоящее время не объявлена, люди эвакуировались самостоятельно. Мы сообщили жителям, что если вы чувствуете какие-то психологически неприятные ощущения от взрывов, от запаха, то вы можете самостоятельно, пешим ходом эвакуироваться, или на транспорте к родственникам", - сказал Юрин журналистам .
Но, по его словам, власти района все же приготовили пункты временного размещения в школах райцентра Малая Пурга и автобусы для маломобильных групп граждан.
По версии местных властей, взрывы начались от загорелась в окрестностях Пугачевой травы. Снаряды, которые взрываются вокруг бывшего военного городка, были разбросаны по окрестностям Пугачева уже в течение нескольких лет после пожара в арсенала в военной части в 2011 году. Долгое время не могли собрать и утилизировать. По данным районной власти, детонация неразорвавшихся взрывоопасных предметов происходила в Пугачевой также в 2013, 2015 года, 2016 и 2018 годах.
По словам Юрина, в бывшем военном городке сейчас живут 1200 человек.
Корреспонденты российского "Интерфакса" сообщают, что сейчас территория военного городка оцеплена полицией и Росгвардией, на месте работают сотрудники МЧС.
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