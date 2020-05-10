В Поволжье загорелся артиллерийский склад. Местные жители бегут на автобусах

10 мая, 2020, 09:26

В окрестностях бывшего военного городка поселка Пугачева, в Удмуртии (РФ), в субботу, 9 мая 2020 года, начались взрывы снарядов

Жители городка начали покидать свои дома, сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин, передает Еспресо.TV со ссылкой на Current Time (проект Радио Свобода).

О взрывах и о том, что жители уезжают из Пугачевой также сообщает местная газета Izhlife.

В группе муниципального образования села Пугачева в соцсети ВКонтакте сказано: "Уважаемые жители военного городка, просьба покинуть жилые помещения с вещами и документами! Будут предоставлены автобусы около 1 КПП, просьба двигаться спокойно! Без паники!"

"Эвакуация в настоящее время не объявлена, люди эвакуировались самостоятельно. Мы сообщили жителям, что если вы чувствуете какие-то психологически неприятные ощущения от взрывов, от запаха, то вы можете самостоятельно, пешим ходом эвакуироваться, или на транспорте к родственникам", - сказал Юрин журналистам .

Но, по его словам, власти района все же приготовили пункты временного размещения в школах райцентра Малая Пурга и автобусы для маломобильных групп граждан.

По версии местных властей, взрывы начались от загорелась в окрестностях Пугачевой травы. Снаряды, которые взрываются вокруг бывшего военного городка, были разбросаны по окрестностям Пугачева уже в течение нескольких лет после пожара в арсенала в военной части в 2011 году. Долгое время не могли собрать и утилизировать. По данным районной власти, детонация неразорвавшихся взрывоопасных предметов происходила в Пугачевой также в 2013, 2015 года, 2016 и 2018 годах.

По словам Юрина, в бывшем военном городке сейчас живут 1200 человек.

Корреспонденты российского "Интерфакса" сообщают, что сейчас территория военного городка оцеплена полицией и Росгвардией, на месте работают сотрудники МЧС.