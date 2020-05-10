В Минздраве спрогнозировали, когда в Украине снова заработает метро

10 мая, 2020, 18:34

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что метрополитен в украинских городах возобновит работу на четвертом этапе выхода из карантина

Об этом сообщает РБК-Украина .

По его словам, метро в Украине будет открываться, когда эпидемия коронавируса окончательно пойдет на спад.

"Метро мы предполагали открыть на четвертом этапе, когда в течение 10 дней подряд количество новых несвязанных между собой случаев заболевания будет менее 5 на область. Поскольку мы говорим о метро, то это город Киев, Харьков и Днипро", - сказал Ляшко .

Он добавил, что принятие решения об открытии метро будет зависеть от эпидемической ситуации в стране.

"Если говорить о 5 несвязанных случаях, то понятно, что в таком случае эпидемия окончательно идет на спад. Посмотрим, как получится, сможем ли мы так долго не открывать метро с экономической точки зрения. Опять же, это будет вопросом дискуссии и отслеживания количества случаев, готовности системы здравоохранения их принимать", - отметил Ляшко.

Напомним, 10 мая Виктор Ляшко заявил, что масочный режим в Украине может завершиться до конца лета.

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