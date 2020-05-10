В МИД отвергли обвинения в ограничениях для выезда граждан Украины за границу
Об этом сообщает официальный сайт МИД.
"Действующим законодательством не установлены никакие дополнительные ограничения выезда граждан Украины за границу. В условиях противодействия распространению эпидемии коронавируса в Украине правительство приняло решение о закрытии отдельных пунктов пропуска через государственную границу, в частности для воздушного сообщения", - говорится в заявлении МИД.
В министерстве уточнили, что проинформировали иностранные диппредставительства в Украине о перечне этих пунктов.
"Другой информации об ограничении выезда за границу или необходимости получения от Министерства иностранных дел Украины разрешений на выезд граждан Украины, в частности тех, которые имеют вид на жительство за рубежом, МИД не давало", - отметили в МИД.
- Напомним, 10 мая посольство Великобритании в Украине сообщило, что официальный Киев сообщил партнерам о запрете выезда своих граждан без отдельного разрешения министерства иностранных дел.
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