В МИД отвергли обвинения в ограничениях для выезда граждан Украины за границу

10 мая, 2020, 18:06

В Министерстве иностранных дел заявили об отсутствии дополнительных ограничений для выезда украинских граждан за границу

Об этом сообщает официальный сайт МИД.

"Действующим законодательством не установлены никакие дополнительные ограничения выезда граждан Украины за границу. В условиях противодействия распространению эпидемии коронавируса в Украине правительство приняло решение о закрытии отдельных пунктов пропуска через государственную границу, в частности для воздушного сообщения", - говорится в заявлении МИД.

В министерстве уточнили, что проинформировали иностранные диппредставительства в Украине о перечне этих пунктов.

"Другой информации об ограничении выезда за границу или необходимости получения от Министерства иностранных дел Украины разрешений на выезд граждан Украины, в частности тех, которые имеют вид на жительство за рубежом, МИД не давало", - отметили в МИД.

Напомним, 10 мая посольство Великобритании в Украине сообщило, что официальный Киев сообщил партнерам о запрете выезда своих граждан без отдельного разрешения министерства иностранных дел.

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