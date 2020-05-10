В Китае отреагировали на обвинения в сокрытии информации о COVID-19

10 мая, 2020, 22:33

Китай отверг обвинения США в сокрытии информации о коронавирус в начале эпидемии

Об этом со ссылкой на китайское издание SCMP сообщает Укринформ.

Министерство иностранных дел Китая обнародовало большую статью, в которой отрицает заявления политиков США относительно действий на начальной стадии пандемии коронавируса.

Пекин опровергает заявления, что КНР проводила неправильную политику во время вспышки пандемии болезни COVID-19, и отрицает утверждение, что в вирусологической лаборатории в Ухане были проблемы с соблюдением мер безопасности.

В публикации Китай отрицает то, что он якобы скрывал информацию о новом коронавирусе и что он возник в лаборатории в Ухане.

КНР настаивает, что своевременно предоставила международному сообществу информацию о вирусе, но США не спешили бить тревогу.

В статье также упоминается дело умершего от коронавируса врача Ли Веньляна, который заявил о вспышке нового вируса в Ухане. В частности, МИД Китая заявляет, что Ли не был обличителем, и, вопреки сообщениям западных СМИ, его никогда не арестовывали.

Вспомнили в документе и о заявлении президента США Дональда Трампа по "китайскому вирусу". Власти КНР со ссылкой на документы Всемирной организации здравоохранения отмечают, что название вируса не должно быть привязано к конкретной стране.

Напомним, 8 мая в Китае заявили, что готовы к международному расследованию происхождения коронавируса.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine