В Киеве встретили Бригаду быстрого реагирования Нацгвардии после 8-месячной ротации на фронте

10 мая, 2020, 11:54

Сегодня, 10 мая 2020 года, сотни украинских защитников в эшелоне Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины вернулись домой

Об этом со ссылкой на пресс-службу НГУ сообщает Еспресо.TV .

Они выполняли боевые задачи на одном из самых опасных отрезков линии фронта в районе Светлодарской дуги.

На железнодорожном вокзале "Киев - Демеевский" бойцов встретил заместитель командующего НГУ генерал-лейтенант Юрий Лебедь. От имени командования Национальной гвардии Украины он поздравил бойцов с возвращением домой и поблагодарил их за службу.

После завершения торжеств бойцы вернулись в воинскую часть, где 89 военнослужащих, проявивших себя во время выполнения боевых задач, получили поощрения и награды.

Теперь гвардейцев ждет обязательная психологическая реабилитация и возвращение домой, к своим родным и близким.

"К сожалению, эта ротация принесла бригаде и болезненные потери. Так, во время минометного обстрела сержант роты разведки Сергей Михальчук прикрыл своим телом боевого собрата, приняв на себя основную волну обломков, от которых погиб. Он был награжден званием" Герой Украины "(посмертно ). Также старший лейтенант Александр Маркив героически погиб во время обстрела позиций ОС, корректируя огонь бригады по противнику. Награжден орденом "За мужество" (посмертно) ", - отмечается в сообщении.

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