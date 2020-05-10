Трети занятых в туризме в Германии грозит безработица

10 мая, 2020, 13:49

В немецкой туристической индустрии опасаются массовой безработицы и коллапса из-за экономических последствий пандемии коронавируса. Согласно прогнозам, около миллиона работников отрасли могут оказаться без работы

Об этом заявил глава Федерального объединения немецкой туристической индустрии Михаэль Френцель (Michael Frenzel) изданию Welt am Sonntag в воскресенье, 10 мая 2020 года, передает Эспрессо.TV со ссылкой на DW .

"По нашим оценкам, среди около трех миллионов работников туристического и гостинично-ресторанного бизнеса безработица грозит приблизительно миллиону", - заявил представитель отрасли.

Он сообщил, что около 70% работников туриндустрии уже получают государственную помощь из-за неполной занятости.

Френцель также сообщил, что две трети из почти 11 тысяч турфирм и 2,3 тысячи организаторов мероприятий, опрошенных объединением, считают, что им может грозить банкротство в ближайшей или среднесрочной перспективе.

Экономическая ситуация в турбизнесе "катастрофически обострилась", констатировал Френцель. Он утверждает, что до середины июня отрасль потеряет почти 11 млрд евро оборота. К этому добавляется возмещение клиентам из-за отмены путешествия объемом в 3-4 млрд евро.

Френцель настаивает, чтобы государство позволило туроператорам не возвращать клиентам деньги за отмененные отпуска, а предлагать сертификаты, которые можно использовать для бронирования других путешествий. Правительство Германии предварительно планировало позволить туроператорам и авиакомпаниям действовать таким образом, однако Еврокомиссия отклоняет этот план. Еврокомиссия ссылается на законодательство ЕС о защите прав потребителей, согласно которому клиенты могут выбирать, требовать ли от турагентств возврата средств, или воспользоваться сертификатом для бронирования других услуг.

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