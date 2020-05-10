Трети занятых в туризме в Германии грозит безработица
Об этом заявил глава Федерального объединения немецкой туристической индустрии Михаэль Френцель (Michael Frenzel) изданию Welt am Sonntag в воскресенье, 10 мая 2020 года, передает Эспрессо.TV со ссылкой на DW .
"По нашим оценкам, среди около трех миллионов работников туристического и гостинично-ресторанного бизнеса безработица грозит приблизительно миллиону", - заявил представитель отрасли.
Он сообщил, что около 70% работников туриндустрии уже получают государственную помощь из-за неполной занятости.
Френцель также сообщил, что две трети из почти 11 тысяч турфирм и 2,3 тысячи организаторов мероприятий, опрошенных объединением, считают, что им может грозить банкротство в ближайшей или среднесрочной перспективе.
Экономическая ситуация в турбизнесе "катастрофически обострилась", констатировал Френцель. Он утверждает, что до середины июня отрасль потеряет почти 11 млрд евро оборота. К этому добавляется возмещение клиентам из-за отмены путешествия объемом в 3-4 млрд евро.
Френцель настаивает, чтобы государство позволило туроператорам не возвращать клиентам деньги за отмененные отпуска, а предлагать сертификаты, которые можно использовать для бронирования других путешествий. Правительство Германии предварительно планировало позволить туроператорам и авиакомпаниям действовать таким образом, однако Еврокомиссия отклоняет этот план. Еврокомиссия ссылается на законодательство ЕС о защите прав потребителей, согласно которому клиенты могут выбирать, требовать ли от турагентств возврата средств, или воспользоваться сертификатом для бронирования других услуг.
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