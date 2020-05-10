Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала летнюю погоду в понедельник
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.
"Понедельник в Украине будет, как лето. Наша территория будет находиться в так называемом теплом секторе, то есть, мы будем перед холодным атмосферным фронтом. Украина завтра - одна из самых теплых в Европе. В течение понедельника в большинстве областей ожидается +20...+27 градусов. Существенные осадки - вряд ли. Однако высокая температура воздуха может дать шанс периодическим локальным дождям, которые будут быстро меняться ярким солнцем. Ветер дует с юга, но будьте внимательны - уже во вторник он изменится на северо-западный и станет сильным", - написала Наталья Диденко.
По ее словам, 12 мая к нам придет холодный атмосферный фронт который принесет дожди, а на Западе порой даже мокрый снег, похолодание, штормовой ветер.
"В Киеве завтра ожидается летняя погода - в течение дня до +25...+26 градусов, серьезные осадки маловероятны, разве что вечером облака захотят собраться послушать воробьев и соловьев, не выдержать, умилиться и немного брызнуть дождя. Во вторник в Киеве температура воздуха немного снизится, ожидается дождь и сильный северо-западный ветер", - предупредила Наталья Диденко.
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