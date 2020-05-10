10 мая, 2020, 08:48

В воскресенье, 10 мая 2020 года, в Украине отмечают День матери

Праздник установлен указом президента "О Дне матери" от 10 мая 1999 года и отмечается каждое второе воскресенье мая, напоминает Еспресо.TV .

В этот день поздравляют исключительно матерей и беременных женщин - будущих мам.

Праздник возник в США.

1907 американка Анна Джарвис из Филадельфии выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери. Анна написала трогательные письма в государственные учреждения, законодательные органы и выдающимся лицам с предложением один день в году посвятить чествованию матерей. Первым признал День матери официальным праздником штат Вирджиния в 1910 году. За четыре года, в 1914, президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей.

После завершения Первой мировой войны День матери начали отмечать и в некоторых европейских странах.

Сегодня День матери отмечается в 85 странах мира.

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Украинцы тоже присоединились к празднованию Дня матери, и произошло это в 1928 году, правда не в Украине, а в Канаде. Инициатором стал Союз украинок Канады.

В следующем году праздник отмечался уже и во Львове. Инициативу канадских женщин поддержала главный редактор еженедельника "Женская судьба" Елена Киселевская. В 1929 году Союз украинок инициировал внедрение этого праздника на Тернопольщине. Организации "Просвита", "Родная школа", "Пласт", "Сокол" организовывали концерты, конференции, фестивали по всей Восточной Галичине. С тех пор День матери отмечали очень широко.

С установлением советской власти на западноукраинских землях праздник был запрещен. Лишь с 1990 года благодаря усилиям общественных организаций, в частности Союза украинок, праздник матери вернулся в Украину.

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