С начала мая на водоемах страны погибли 21 человек

10 мая, 2020, 09:43

Похоже, что украинцы уже открыли купальный сезон и, не соблюдая карантинных рекомендаций, начали посещать водоемы. Последствия такого наплевательского отношения к собственной безопасности не заставили себя ждать: только с начала мая вода уже унесла 21 жизни

Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям передает Еспресо.TV .

Так, 8 мая в Чернигове, в озере вблизи улицы Варзара, на глазах у свидетелей утонул 17-летний юноша. Тело парня, находившегося на дне водоема на расстоянии около 5 метров от берега, получили работники Черниговского городского спасательно-водолазной службы с помощью спецсредств.

В этот же день в Виннице, во время подводной рыбалки в гидрокостюме на озере винокурня, исчез человек 1999 года рождения, житель села Лавровка Винницкого района. Работниками спасательно-водолазной службы Винницкого городского совета было обследовано вероятное место исчезновения, однако мужчины не найдено. 9 мая поиски продолжаются.

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Удалось избежать гибели сразу двух мужчин 19 и 20 лет в Черкасской области 8 мая. В 6:50 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС в области поступило обращение о помощи. Молодой человек сообщил, что несмотря на предостережения о непогоде, он вместе с товарищем вышли на лодке на рыбалку. Однако, попав в шторм, они не смогли самостоятельно вернуться к берегу. Спасаясь от больших волн, ребята высадились на моли круг маяка, в 300 метрах от берега. Для спасения рыбаков на место происшествия было направлено отделение водолазных работ аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления. Уже через час после прибытия горе-рыбаков были эвакуированы на берег.

"Поэтому, учитывая количество чрезвычайных событий у водоемов, спасатели предупреждают: на время карантина следует воздержаться от прогулок и рыбалки на плавсредствах! Внимательно следите за штормовыми предупреждениями и не позволяйте детям посещать реки, озера и даже маленькие ставки", - отмечают в ГСЧС .

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