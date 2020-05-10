"Пандемия" глобального потепления будет страшнее COVID-19 - украинская климатолог

10 мая, 2020, 17:10

Нынешний 2020 год является определяющим для понимания сценариев нагрева атмосферы в результате человеческой деятельности

Об этом заявила член Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС Украины и НАН Украины, кандидат физико-математических наук Светлана Краковская, передает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ.

"У нас этот 2020-й год должен стать определяющим. То есть, сценарий, предусматривающий удержание температуры планеты на два градуса (как в Парижском соглашении 2015 года), он говорит о том, что в 2020 году должен быть пик всех выбросов парниковых газов. Если после 20-го года нам удастся увидеть снижение, нам уже удастся удержать ситуацию", - пояснила ученый.

Выход Краковская видит в сознательном и целенаправленном уменьшении выброса углекислого газа в земную атмосферу, а также в увеличении площадей зеленых насаждений.

Также нужно разрабатывать и внедрять технологии искусственного стимулирования дождей, что обезопасит от засух, добавила она.

"Если мы будем идти только путем адаптации к последствиям, но продолжать наращивать выбросы и влиять на климатическую систему, не слезать с газовой и нефтяной иглы, то проблема не уменьшится. Будут продолжаться выбросы, расти парниковый эффект. Мы не будем успевать адаптироваться к последствиям. Мы будем строить водохранилища, но не будем иметь ни малейшего шанса наполнить их водой. "Пандемия" глобального потепления, если мы не изменим подходов, будет страшнее COVID-19. будет необратимой", - подытожила исследовательница.

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