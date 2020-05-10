"Кровь Украины на ваших руках". В ночь на 9 мая кафедральный собор Московского патриархата в Тернополе разрисовали красной краской

10 мая, 2020, 13:17

В ночь с 8 на 9 мая 2020 года неизвестные повредили внешние стены и ворота тернопольского кафедрального собора в честь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии Украинской православной церкви Московского патриархата

Неизвестный или неизвестные исписали их оскорбительными надписями, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу УПЦ МП.

Как видно на обнародованных фотографиях, это слова и выражения "Сепар", "агенты Кремля" и "кровь Украине на ваших руках".

"Мы не видели, кто это сделал, будет выяснять полиция. Правоохранители приехали на наш вызов, осмотрели территорию, составили протокол", - заявил секретарь Тернопольской епархии церкви Московского патриархата в Украине протоиерей Стефан Балан.

Правонарушитель вскоре задержали. Как оказалось, он совершил акт вандализма и в мемориальном комплексе "Вечный огонь".

Как рассказал заместитель начальника ГУНП в Тернопольской области Михаил Белецкий, 9 мая около 3:00 ночи во время патрулирования в Тернополе в Старом парке сотрудники городского отдела полиции заметили компанию из пяти молодых мужчин. Правоохранители установили их личности - все жители Тернополя, в возрасте от 20 до 26 лет, рассказали в отделе коммуникации полиции Тернопольщины.

Полицейские пригласили молодых в Тернопольский городской отдел полиции. У одного из ребят обнаружили пятилитровое ведро, частично наполненное красной краской.

Парень признался, что разрисовал фасад мемориального комплекса «Вечный огонь» в Старом парке, а также пописал ворота и фасад храма УПЦ МП, который находится на ул. Коновальца, 1 Как утверждает, хулиганские действия совершал один.

Нарушителем оказался 26-летний житель Тернополя. Парень нигде не работает и не учатся. В отношении него полицейские составили протоколы по трем статьям КоАП: ст. 173 (мелкое хулиганство), ст. 152 (нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов) и ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей).

Также решается вопрос о сложении админпротоколов по статье 44-3 КУоАП отношению к другим участникам компании, которую обнаружили полицейские в Старом парке.

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