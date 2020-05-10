Номинированный Трампом на должность посла в Киеве генерал Дейтон уже два года помогает Минобороны Украины, - американский аналитик

10 мая, 2020, 20:33

Генерал-лейтенанта в отставке Кейт Дейтон, чью кандидатуру президент Соединенных Штатов Америки официально представил на утверждение Сенатом в статусе посла в Киеве, длительное время помогает украинским военным

Об этом старший научный Центра Байдена, экс-советник командующего войсками США в Европе Марк Войджер заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 9 мая 2020 года вышла на Еспресо.TV.

"Кейт Дейтон, которого я знаю лично, имеет значительный и уникальный опыт. Он более 40 лет был офицером вооруженных сил США. Но он не простой военнослужащий, а учился на международных факультетах в Кембридже и в других университетах. Обладает международным опытом. Имеет много знакомых в этой сфере по всему миру. Как вы знаете, он 10 лет работал в Центре Маршала в Баварии (Германия), и как его директор он, конечно, познакомился с сотнями украинских офицеров. То есть, он достаточно известная личность в украинских кругах. Затем он был назначен старшим советником министра обороны Украины и последние два года активно сотрудничает с вашим руководством в безопасности и политических сферах. В общем не каждый посол имеет достаточный уровень осведомленности в отношении страны (куда его назначают, - ред.), который имеет генерал Дейтон. То есть он сейчас не должен учить все с нуля, изучать язык, политическую ситуацию, культуру и т.д.", - пояснил Войджер.

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Кроме того, по его словам, Дейтону будет способствовать тот фактор, что президент Трамп в течение своей первой каденции показал высокое уважение к военным и к генералам.

"Он много их назначил. Это означает, что если он останется на второй срок, возможно, что генерал Дейттон будет иметь непосредственную поддержку со стороны президента США", - отметил аналитик.

При условии же прихода к власти команды демократов, учитывая собственную аполитичность Дейтон продолжит находиться на своем посту

Войджер надеется, что назначение генерала позволит "улучшить и стабилизировать отношения между Украиной и Америкой, которые подверглись влиянию различных политических скандалов".

2 мая президент Соединенных Штатов Дональд Трамп номинировал 71-летнего генерал-лейтенанта в отставке, артиллериста по специальности и в прошлом участника боевых действий в Ираке Кейта Дейтона на должность посла США в Украине.

Теперь кандидатуру Дейтона должен одобрить Сенат.

Сейчас Дейтон занимает должность директора Центра Джорджа Маршалла в городе Гармиш (Германия). Он работает там с 2010 года, сразу после того, как уволился из армии США в звании генерал-лейтенанта.

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