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Espreso.tvОбществоНа западе Африки украинец попал в плен к пиратам, - СМИ

На западе Африки украинец попал в плен к пиратам, - СМИ

У побережья Африки неизвестные напали на грузовое судно Rio Mitong под флагом Коморских островов и похитили двух членов экипажа, в том числе украинца

Об этом со ссылкой на Укринформ передает Еспресо.TV .

Это произошло у берегов Экваториальной Гвинеи, рядом со столицей этой страны, городом Малабо.

"Грузовое судно Rio Mitong было атаковано скоростной лодкой с неустановленным количеством людей на борту. Вероятно преступники использовали лестницу для высадки на судно, в результате чего были похищены два члена экипажа - вероятно, россиянин и украинец", - передает специализированный портал Dryad Global, который освещает проблемы безопасности мореплавания.

Остальные члены экипажа находятся в безопасности.

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