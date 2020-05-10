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Espreso.tvОбществоКличко назвал причины негативной динамики COVID-19 в спальных районах Киева

Кличко назвал причины негативной динамики COVID-19 в спальных районах Киева


фото: Укрінформ
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что негативная динамика заболеваемости коронавирус в Дарницком и Деснянском районах столицы вызвана несоблюдением правил безопасности

Об этом Кличко сообщил в facebook.

"Эти районы - густонаселенные и многие не соблюдают правила безопасности", - написал Кличко.

Он добавил, что количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили коронавирусное заболевание, увеличилось за прошедшие сутки на 34 человека. Умерли за прошедшие сутки - 3, выздоровели - 4 человека.

"На сегодня в столице 1 805 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 37 случаев - летальные. Среди заболевших: 23 женщины в возрасте от 22 до 79 лет и 11 мужчин от 22 до 74 лет. В больницы столицы госпитализировали 15 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей", - отметил Кличко.

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