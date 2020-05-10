Британское посольство заявляет, что Украина запрещает выезд своих граждан без разрешения МИД

10 мая, 2020, 12:11

Посольство Великобритании в Украине сообщило, что официальный Киев сообщил партнеров о запрете для выезда своих граждан без отдельного разрешения министерства иностранных дел

Соответствующая информация размещена на официальной странице посольства в Facebook, сообщает Еспресо.TV.

"Украинская власть проинформировала нас, что только граждане Украины с постоянным местом жительства в других государствах смогут покинуть территорию Украины", - говорится в сообщении дипмиссии.

По данным британцев, те украинцы, которые имеют соответствующие документы, должны получить разрешение для выезда от МИД.

В свою очередь посольство берет на себя содействие в получении такого разрешения, если получит от граждан Украины данные о запланированную поездку не позднее чем за 72 часа до запланированного вылета чартерного рейса или пересечения наземной границы.

Как отмечается, новый порядок касается прямых перелетов в Британию и перелетов в другие страны, откуда открытое сообщение с Британией.

В комментариях представители посольства отметили, что речь идет о тех гражданах Украины, которые имеют биометрический вид на жительство в Великобритании, а не визу.

"Это делает невозможным, в частности, выезд сезонных рабочих в Британию по данной процедуре", - пишет в связи с этим Европейская правда .

По данным издания, похожая информация об ограничении на выезд украинцев без согласования с МИД поступают и из других посольств.

"Стоит отметить, что украинская власть публично не сообщала об изменениях в правилах выезда", - отмечают журналисты.

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