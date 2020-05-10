Боец UFC нокаутировал соперника за 19 секунд. Видео

10 мая, 2020, 19:25

На турнире UFC 249 aфранцузький боец смешанных единоборств Франсис Нганну нокаутировал суринамца Жаирзиньо Розенструйка за 19 секунд

Об этом сообщает УНИАН.

Бой состоялся в рамках турнира UFC 249, который в условиях карантина проходил в Джексонвилле (штат Флорида, США) при пустых трибунах.

Нганну удалось сбить соперника с ног мощным левым боковым, после чего француз бросился добивать соперника. Рефери тут же остановил бой. После тяжелого нокаута Розенструйка пришлось приводить в чувство врачам. Для суринамского бойца это поражение стало первым в карьере.

Напомним, 10 мая на первом во время карантина турнире UFC 249 Джастин Гетжи неожиданно одержал победу над Тони Фергюсоном и отобрал у него титул временного чемпиона в легком весе.

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