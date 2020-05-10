9 мая на фронте: с российской стороны - 17 обстрелов вблизи 14 поселков и сел, 1 уничтожен, 4 раненых, с украинской - без потерь
Об этом говорится в информационном возведении о положении в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра, 10 мая, передает Еспресо.TV .
"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Преступные действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем из штатного вооружения украинские воины решительно подавили вражескую активность ", - отмечают военные.
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Обстрелы со стороны оккупантов имели место вблизи 14 населенных пунктов:
Каменки, Водяного - с 82 мм минометов;
Красногоровки, опытно - из гранатометов различных систем;
Павлополь - из минометов 82-го калибра (22 мины), а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
Широкино, Славного, Старогнатовки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Новотроицкого - из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов;
Хутора Свободного (в районе отвода сил рядом с Золотым) - с 120 мм и 82 мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
Крымского - россияне выпустили 10 мин 120-го калибра, а также применяли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
Новотошковское - с 82 мм минометов, противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов;
Трехизбенка - противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
Орехово - захватчики задействовали противотанковый ракетный комплекс.
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Потерь среди защитников Украины в результате вражеских обстрелов не было.
"Военнослужащие Объединенных сил, применяя штатное вооружение, своевременно реагировали на вражеские провокации и прицельным огнем по позициям противника подавили его вооруженную активность", - отмечает командование ООС.
По данным разведки, 9 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще четырех ранили.
С начала текущих суток российские оккупанты два раза открывали огонь по окрестностям Авдеевки, применив 82 мм миномет, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Защитников Орехово вооруженные формирования РФ обстреляли из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
- Напомним, россияне дистанционно минируют Донбасс запрещенными минами ПОМ-2 .
- В апреле 2020 году на Донбассе погибли 4 защитника Украины , с начала года - 31.
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