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Espreso.tvМир11 мая в Париже откроют для прогулок набережные и Марсово поле

11 мая в Париже откроют для прогулок набережные и Марсово поле


фото: wshu.org
В Париже после ослабления карантинных мероприятий в понедельнику, 11 мая 2020 года, снова можно будет гулять по набережным, Марсовом поле, эспланаде возле Дома инвалидов, а также Венсенском и Булонскому лесах

Соответствующее решение принял префект полиции французской столицы Дидье Лальман. При этом парижский регион Иль-де-Франс, по-прежнему остается в "красной" зоне, поэтому парки и сады недоступны для горожан, передает Еспресо.TV со ссылкой на RFI .

Заниматься бегом с 11 мая в Париже можно будет без ограничений по времени - раньше делать это было разрешено только до 10:00 или после 19:00. Опять заработают рынки в XIV, XVII и XVIII округах.

11 мая во Франции снимут часть ограничений, обусловленных пандемией коронавируса. Выходить из дома без уважительной причины позволят всем жителям Франции, тогда как парки и сады откроют только в "зеленых" регионах. В них вирус больше не распространяется активно, а в реанимации достаточно свободных коек. Парижский регион и восток Франции отнесли к "красной" зоне, однако префектам позволили выборочно отменить запреты и открыть часть общественных мест.

Вместе с тем, значительная часть запретов действовать и после 11 мая. Не будут работать торговые центры площадью более 40 тыс. кв. м, спортивные залы, кинотеатры и большие музеи.

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