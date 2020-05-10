10 мая на фронте: оккупанты 6 раз нарушили режим тишины

10 мая, 2020, 18:21

10 мая российские оккупационные войска осуществили шесть обстрелов украинских позиций на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Военнослужащие Объединенных сил решительно ответили на вражеские обстрелы и продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня. Наши воины и в дальнейшем всегда готовы немедленно реагировать на возможные угрозы с любых направлений.

По украинским военнослужащим, выполняющим задачи у Авдеевки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российские наемники три раза открывали огонь, применив 120-мм и 82-мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Орехова оккупанты дважды обстреливали позиции Объединенных сил из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с Новотошковским враг применил миномет 120-го калибра.

Украинские защитники на преступные попытки российских наемников повлиять на ситуацию в районе проведения операции штатным вооружением адекватно отвечали на каждый обстрел. Потери противника уточняются.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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