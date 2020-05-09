Зеленский рассказал, чего ждет от Саакашвили на новой должности

9 мая, 2020, 17:25

Об этом сообщает Укринформ.

Об этом Зеленский заявил на брифинге во время рабочей поездки на Закарпатье.

"Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в ближайшие месяцы он должен быть. Результат - по поводу дерегуляции в бизнесе и реформы таможни", - сказал Зеленский.

По его словам, Саакашвили в период президентства в Грузии смог преодолеть коррупцию и сделать современную таможню.

"Мы с ним много об этом говорили. Он рассказал, что в свое время поставил новых людей на таможне, потом всех разогнал. Через некоторое время поставил других - и пришлось разогнать снова. Ну, такая сложная вещь реформа таможни. Я хочу, чтобы он ею занимался", - сказал Зеленский.

"Второй момент - у него достаточно крепкие инвестиционные связи со многими странами. Когда они строили Батуми - это было привлечение различных инвесторов, тогда там построили крупные сетевые гостиницы. У него есть опыт", - отметил президент.

Также Зеленский сказал, что его интересует помощь Саакашвили по поводу пенсионной реформы, которая нужна в Украине.

"У него много дел, много реформ", - констатировал Зеленский.

Напомним, 7 мая Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

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