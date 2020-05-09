Зеленский рассказал, чего ждет от Саакашвили на новой должности
Об этом сообщает Укринформ.
Об этом Зеленский заявил на брифинге во время рабочей поездки на Закарпатье.
"Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в ближайшие месяцы он должен быть. Результат - по поводу дерегуляции в бизнесе и реформы таможни", - сказал Зеленский.
По его словам, Саакашвили в период президентства в Грузии смог преодолеть коррупцию и сделать современную таможню.
"Мы с ним много об этом говорили. Он рассказал, что в свое время поставил новых людей на таможне, потом всех разогнал. Через некоторое время поставил других - и пришлось разогнать снова. Ну, такая сложная вещь реформа таможни. Я хочу, чтобы он ею занимался", - сказал Зеленский.
"Второй момент - у него достаточно крепкие инвестиционные связи со многими странами. Когда они строили Батуми - это было привлечение различных инвесторов, тогда там построили крупные сетевые гостиницы. У него есть опыт", - отметил президент.
Также Зеленский сказал, что его интересует помощь Саакашвили по поводу пенсионной реформы, которая нужна в Украине.
"У него много дел, много реформ", - констатировал Зеленский.
- Напомним, 7 мая Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
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